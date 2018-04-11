Популяция бобров из долины реки Химки будет увеличена

Сезон брачных игр бобры из долины реки Химки открыли во второй половине марте. И вот спустя несколько недель семейство ожидает пополнение. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

В границах памятника природы Долина реки Химки семья бобров обитает более 10 лет. На сегодняшний день микропопуляция состоит из 8 особей и занимает участок акватории реки протяженностью около 1,2 км.

— Эти моногамные грызуны приносят потомство всего 1 раз в год, причем беременность у самок длится более 3 месяцев, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.

На свет появляются от 1 до 5 детенышей, что зависит от возраста самки: взрослые самки рождают в среднем 3–4 детеныша, молодые — 1–2. Первое время бобрята питаются исключительно молоком матери, а спустя 3–4 недели постепенно переходят на растительный корм. (то)