Москвичке, решившей на фоне обвала рубля обменять накопленный миллион, выдали билеты «банка приколов»

В Тверском районе столицы неизвестный мошенник похитил у клиентки обменного пункта 1 миллион рублей, сообщает

со ссылкой на источник в правохранительных органах. Потерпевшей вместо евро выдали купюры «банка приколов».

Расследование началось после того, как 10 апреля в полицию обратилась 52-летняя безработная москвичка. Женщина пояснила, что пришла в операционную кассу финансовой организации на Тверском бульваре, чтобы обменять 1 миллион рублей на евро.

"В помещении операционной кассы к потерпевшей подошел мужчина средних лет, который представился начальником пункта обмены валют и предложил помощь в обмене денег. Женщина передала незнакомцу деньги и свой паспорт, мужчина пересчитал купюры и положил их в лоток для обмена, после чего ушел", — пояснил собеседник.

Потерпевшая забрала из лотка деньги и паспорт и покинула офис, а через некоторое время решила пересчитать купюры. В итоге она обнаружила, что в пачке, которую ей отдал мужчина, находятся купюры «банка приколов».

Материальный ущерб составил 1 миллион рублей. Столичная полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. Ведется работа по установлению личности афериста.

Добавим, что с начала недели российский рубль стремительно теряет вес. Последний

ощутимый удар

по национальной валюте нанес 11 апреля твит президента США Дональда Трампа , который пригрозил в ближайшее время нанести ракетные удары по сирийским военным объектам, а также предостерег Кремль от противодействия этому. После соответствующей записи Трампа в его Twitter курс доллара превысил психологическую отметку в 65 рублей, а евро торговался в районе 80,5 рубля.

Последовавший через примерно 40 минут новый «миролюбивый» твит президента США помог рублю немного подняться.

Аналитики при этом советуют россиянам сохранять спокойствие и не делать резких движений — иными словами, никуда не бежать и не скупать валюту. Однако их мало кто слушает. Спрос на валюту вырос еще в выходные, а ко вторнику принял панический характер. Некоторые обменники столкнулись с дефицитом, заказать крупные суммы валюты заранее не удается.

В одном из обменников корреспондентам сказали, что курсы валют могут измениться, пока они доедут до пункта. В другом — признались, что 10 тыс. долларов или евро обменять уже не получится из-за слишком высокого спроса.