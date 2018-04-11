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Мощнейший российский автомат впервые покажут за рубежом
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Мощнейший российский автомат впервые покажут за рубежом 

Вести.Ru 1 час назад
ШАК-12 — российский штурмовой автоматный комплекс впервые привезли на иностранную выставку. Его собираются презентовать на Defexpo India 2018, которая открылась сегодня в городе Ченнаи. По мнению индустриального директора кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Сергея Абрамова, этот автомат — идеальное оружие для ближнего боя и лучше всего подходит для борьбы с терроризмом.
Российский штурмовой автомат можно назвать чуть ли не мощнейшим в мире. Он использует патрон СЦ-130 калибром 12,7х55 миллиметров. Пули такого же диаметра, например, у тяжелых пулеметов «Корд» или «Утес». Соответственно, убойная сила этого боеприпаса просто огромна.
Правда, военным ШАГ-12 вряд ли пригодится. Большая, тяжелая пуля штурмового автомата быстро теряет скорость, поэтому дальность эффективного огня невелика. Зато для контртеррористических подразделений этот недостаток превращается в достоинство. Так как бой они часто ведут накоротке, в плотной городской застройке или в помещении. Поэтому шанс случайно ранить заложника или другого постороннего человека гораздо ниже.
ШАГ-12 построен по схеме «булл-пап», то есть спусковой крючок находится перед магазином и ударным механизмом оружия. Подобная компоновка позволяет сделать автомат короче. А, значит, его проще использовать в стесненных условиях.
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