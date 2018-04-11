«Оренбург» разгромил «Волгарь» и сохранил отставание от «Енисея» в 1 очко 

«Оренбург» разгромил «Волгарь» в матче 32-го тура первенства России в ФНЛ. Команда Владимира Федотова занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Енисея» на 1 очко.
Первенство России
32-й тур "Оренбург" — «Волгарь» (Астрахань) — 3:0 (0:0)
Голы: Сутормин, 48 — с пенальти (1:0). Чиркин, 51 (2:0). Чиркин, 87 (3:0).
"Оренбург": Фролов, Ойеволе, Удалый, Терехов, Бегич, Малых (Парняков, 78), Чиркин, Бреев (А. В. Козлов, 64), Афонин, Сутормин (Ефремов, 81), Мамтов (Делькин, 72).
"Волгарь": Арапов, Степанов, Мурачев, Бердников, Иванов, Букия (Д. Козлов, 56), Бабаев (Пилиев, 36), Болонин (Жабкин, 75), Горулев, Шалаев (Газзаев, 62), Онугха.
Предупреждение: Чиркин, 65.
Судья: ЧЕРНОВ (Москва).
Оренбург. Стадион «Газовик».