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Воспитанники и болельщики ЦСКА подарят болельщикам из Лондона шапки-ушанки
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Воспитанники и болельщики ЦСКА подарят болельщикам из Лондона шапки-ушанки 

Советский спорт 1 час назад
Болельщики и воспитанники ЛЮСШ ЦСКА подарят шапки-ушанки фанатам из Англии. Матч состоится в Москве 12 апреля.
«Цель акций «Gentlefan» — создать дружескую и теплую атмосферу для футбольных болельщиков, приезжающих в Россию со всего мира. По предварительной информации, из Англии в столицу России на матч Лиги Европы приедут 100 фанатов «Арсенала». Акция начнется в 20:00. Место проведения акции — вход на сектор болельщиков «Арсенала», — говорится в сообщении.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:05 мск.
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