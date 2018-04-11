Воспитанники и болельщики ЦСКА подарят болельщикам из Лондона шапки-ушанки

Болельщики и воспитанники ЛЮСШ ЦСКА подарят шапки-ушанки фанатам из Англии. Матч состоится в Москве 12 апреля.

«Цель акций «Gentlefan» — создать дружескую и теплую атмосферу для футбольных болельщиков, приезжающих в Россию со всего мира. По предварительной информации, из Англии в столицу России на матч Лиги Европы приедут 100 фанатов «Арсенала». Акция начнется в 20:00. Место проведения акции — вход на сектор болельщиков «Арсенала», — говорится в сообщении.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:05 мск.