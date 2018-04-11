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Дембеле: «Возможно, это мой последний сезон в „Тоттенхэме“
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Дембеле: «Возможно, это мой последний сезон в „Тоттенхэме“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле рассказал о планах на ближайшее будущее.
"На данный момент я очень счастлив в «Тоттенхэме». Я не вру, когда говорю, что не думаю о большом трансфере. Я хочу сыграть на чемпионате мира, а после этого посмотрим.
Я не обеспокоен интересом других клубов. Я даже сказал своему агенту не сообщать мне о поступающих предложениях раньше лета. Сейчас я хочу сконцентрироваться лишь на «Тоттенхэме». Возможно, это мой последний сезон здесь, а может я подпишу новый контракт. Посмотрим", — цитирует Дембеле бельгийское издание La Derniere Heure.
Контракт 30-летнего Дембеле с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2019 года.
Дембеле не может договориться с «Тоттенхэмом» о новом контракте
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