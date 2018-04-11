Блаттер: «Не очень умно внедрять VAR на чемпионате мира-2018» 

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер является противником использования системы видеопомощи судьям (VAR) на чемпионате мира-2018. Мундиаль в России станет первым чемпионатом мира, на котором будет использоваться VAR.
«По мнению такого футбольного пуриста, как я, VAR — это инновация, которая внедряется слишком быстро.
Большинство арбитров никогда не работали с этой системой. Думаю, не очень умно внедрять эту систему на чемпионате мира.
Лично я себя не чувствую комфортно (в моменты, когда судьи прибегают к помощи видеопомощника), точно нет. И зрители тоже не чувствуют себя комфортно», — цитирует Блаттера BBC.
Сам Блаттер сейчас отстранен от футбольной деятельности. В 2015 году он и экс-президент УЕФА Мишель Платини были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности сроком на восемь лет за перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счет Платини. Впоследствии дисквалификации обоих были сокращены до 6 лет.