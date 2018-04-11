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Экс-глава ФИФА назвал использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 не самой удачной идеей
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Экс-глава ФИФА назвал использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 не самой удачной идеей 

RT на русском 1 час назад
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выразил сомнения относительно использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
«Для такого консерватора в футболе, как я, VAR — это инновация, которая слишком быстро внедряется в спорт. Большинство судей никогда не имели дела с этой системой. Думаю, что внедрять её на предстоящем чемпионате мира — не очень хорошая идея. Зрители и игроки не будут чувствовать себя комфортно», — приводит слова Блаттера BBC.
Ранее российский футбольный судья Сергей Карасёв высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам.
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