Экс-глава ФИФА назвал использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 не самой удачной идеей

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выразил сомнения относительно использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Для такого консерватора в футболе, как я, VAR — это инновация, которая слишком быстро внедряется в спорт. Большинство судей никогда не имели дела с этой системой. Думаю, что внедрять её на предстоящем чемпионате мира — не очень хорошая идея. Зрители и игроки не будут чувствовать себя комфортно», — приводит слова Блаттера BBC.