Губернатор Краснодарского края рассказал о мерах безопасности на стадионе «Фишт» в дни ЧМ‐2018

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что безопасность и комфорт зрителей на стадионе «Фишт» в Сочи во время мундиаля будут обеспечивать 4500 человек. Об этом сообщило «Макс Портал» со ссылкой на пресс‐службу краевой администрации.

Губернатор добавил, что все системы безопасности и досмотра посетителей на стадионе работают исправно и с высокой скоростью. «Фишт» оснащен более, чем двумя тысячами камер высокого разрешения. Все эти технологии согласованы с ФИФА.

По словам Кондратьева, особое внимание в Краснодарском крае уделяется гостеприимству, комфорту и логистике, в частности, транспортной.