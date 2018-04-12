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Губернатор Краснодарского края рассказал о мерах безопасности на стадионе «Фишт» в дни ЧМ‐2018
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Губернатор Краснодарского края рассказал о мерах безопасности на стадионе «Фишт» в дни ЧМ‐2018 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: ВК Пресс
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что безопасность и комфорт зрителей на стадионе «Фишт» в Сочи во время мундиаля будут обеспечивать 4500 человек. Об этом сообщило «Макс Портал» со ссылкой на пресс‐службу краевой администрации.
Губернатор добавил, что все системы безопасности и досмотра посетителей на стадионе работают исправно и с высокой скоростью. «Фишт» оснащен более, чем двумя тысячами камер высокого разрешения. Все эти технологии согласованы с ФИФА.
По словам Кондратьева, особое внимание в Краснодарском крае уделяется гостеприимству, комфорту и логистике, в частности, транспортной.
Минтранс России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны будут контролировать стоимость билетов на все виды транспорта в период проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Соответствующее распоряжение дал вице‐премьер Виталий Мутко.
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