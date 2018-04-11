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Луческу может вернуться в «Шахтер»
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Луческу может вернуться в «Шахтер» 

Свободная пресса 1 час назад
Известный румынский тренер Мирча Луческу может вновь возглавить донецкий «Шахтер». 72-летний специалист может приступить к работе с «горняками» сразу после окончания текущего сезона, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на украинскую прессу.
По информации источника, действующий главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека принял решение покинуть клуб летом 2018 года, поскольку получил более интересные предложения от именитых европейских команд.
Напомним, Мирча Луческу возглавлял «Шахтер» на протяжении 12 лет. Под его руководством «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины и выигрывали Кубок УЕФА.
После ухода из «Шахтера» в 2016 году наставник работал в петербургском «Зените» и в сборной Турции.
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