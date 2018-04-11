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«Оренбург» разгромил «Волгарь» и приблизился к лидирующему в ФНЛ «Енисею»
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«Оренбург» разгромил «Волгарь» и приблизился к лидирующему в ФНЛ «Енисею» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Клуб «Оренбург» из одноименного города одержал победу над астраханским «Волгарем» в домашнем матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Проходившая на стадионе «Газовик» встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает ТАСС.
На 48-й минуте Алексей Сутормин вывел «Оренбург» вперед, реализовав пенальти, а спустя три минуты его партнер по команде Григорий Чиркин забил второй гол. На последних минутах поединка Чиркин оформил дубль.
Таким образом, «Оренбург» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, отставая от лидирующего красноярского «Енисея» всего на один балл. «Волгарь» с 39-ю баллами идет десятым.
Футбол. Россия. ФНЛ. Первый дивизион. 32-й тур "Оренбург" (Оренбург) — «Волгарь» (Астрахань) — 3:0 Голы: 1:0 — Сутормин, 48 (пен); 2:0 — Чиркин, 51; 3:0 — Чиркин, 87
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