«Оренбург» разгромил «Волгарь» и приблизился к лидирующему в ФНЛ «Енисею»

Клуб «Оренбург» из одноименного города одержал победу над астраханским «Волгарем» в домашнем матче 32-го тура Футбольной национальной лиги. Проходившая на стадионе «Газовик» встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает ТАСС

На 48-й минуте Алексей Сутормин вывел «Оренбург» вперед, реализовав пенальти, а спустя три минуты его партнер по команде Григорий Чиркин забил второй гол. На последних минутах поединка Чиркин оформил дубль.

Таким образом, «Оренбург» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, отставая от лидирующего красноярского «Енисея» всего на один балл. «Волгарь» с 39-ю баллами идет десятым.

Футбол. Россия. ФНЛ. Первый дивизион. 32-й тур "Оренбург" (Оренбург) — «Волгарь» (Астрахань) — 3:0 Голы: 1:0 — Сутормин, 48 (пен); 2:0 — Чиркин, 51; 3:0 — Чиркин, 87