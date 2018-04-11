Леандро Паредес: «Выбирать между „Ювентусом“ и „Реалом“ было бы непросто»

— У меня много друзей в Турине, но сейчас я должен сосредоточиться на «Зените», — цитирует RMC Паредеса. — Посмотрим, что будет после окончания сезона. Мне приятно знать об интересе «Ювентуса» и «Реала». Это важно. Но стараюсь не отвлекаться на трансферные слухи. После чемпионата мира приму решение, но выбирать между «Ювентусом» и «Реалом» было бы непросто. Сначала я должен увидеть оба предложения, чтобы принять решение. При этом мне нужно хорошо работать, чтобы эти клубы не потеряли ко мне интерес.

Я еще молод и мне нужно хорошо подумать, прежде чем сделать выбор. Я не боюсь идти в «Реал», где собраны титулованные игроки, поскольку готов к вызову. Но нужно оценить многие факторы. Семья никак не влияет на мое решение. Они желают для меня самого лучшего, так что это будет только мой выбор.