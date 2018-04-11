Откровения Шалимова, позор «Барселоны» и заявление Гончаренко о Мусе

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 11 апреля.

ЭКСКЛЮЗИВ. Игорь Шалимов : «С командой не прощался. Хочу увидеть злость игроков» Экс-главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, уволенный из команды неделю назад, дал интервью «СЭ». Разговор уже традиционно получился откровенным. Из этого интервью вы узнаете, почему «быки» попали в шторм.

ВЕРИТЕ? Олег Знарок : «Я сам еще ничего не знаю» Главный тренер СКА Олег Знарок отказался комментировать информацию об уходе из питерской команды. Но, по данным «СЭ», в армейском клубе, а также, возможно, в сборной России его заменит Илья Воробьев

ЗАЯВЛЕНИЕ. Виктор Гончаренко : «С Мусой поговорили. Никаких обид у нас нет» Накануне ответного матча с «Арсеналом» пресс-конференцию дали главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и защитник Алексей Березуцкий . Естественно вопросов о скандальной ситуации с нападающим Ахмедом Мусой , который не пожал тренеру руку после матча РФПЛ с «Динамо», избежать не удалось.

ЮБИЛЕЙ. Ярцеву — 70! Продолжение следует В любой профессии есть люди, одно упоминание фамилии которых заставляет уважительно снимать шляпу. Ярцев в футболе — из таких. И сегодня у мэтра юбилей. «СЭ» рассказывает удивительные факты из его биографии.

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Как Пануччи сбежал от Капелло Известный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России, работавший три года с Фабио Капелло , делится своими воспоминаниями об итальянском специалисте, который в понедельник официально завершил тренерскую карьеру.

КУБОК СТЭНЛИ. Овечкин против Панарина: «Вашингтону» будет непросто, но он победит В ночь со среды на четверг за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «СЭ» анонсирует пары первого раунда и прогнозирует, какие команды выйдут в следующий раунд. И напоминаем, за кем нужно следить в главных сериях сезона в сильнейшей лиге мира.

ФИАСКО. Месси провалился, «Барселона» вылетела В прошлом году «Барселона», поверив в свои силы, сумела совершить футбольный подвиг и после гостевых 0:4 положила на лопатки «ПСЖ», разгромив парижан в ответной встрече на «Камп Ноу» со счетом 6:1. На этот раз каталонцы, поверив в свои силы, с треском проиграли «Роме» и, растеряв преимущество в три мяча.

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