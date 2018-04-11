Новая жизнь, или Что станет с «Олимпом-2» после ЧМ-2018

Во время ЧМ-2018 стадион «Олимп-2» будет одной из предматчевых тренировочных площадок для футболистов. Но и после мундиаля его работа не закончится.

— Уже сделали проектно-сметную документацию по реконструкции стадиона «Олимп-2». Сначала отремонтируем западную трибуну, а потом южную. В итоге у нас получится хороший спортивный комплекс, новый современный стадион, — рассказал на пресс-конференции министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян

По словам министра, на территории, прилегающей к стадиону «Олимп-2», будут работать три тренировочные площадки.

На первый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут 60 автобусов-шаттлов.