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Новая жизнь, или Что станет с «Олимпом-2» после ЧМ-2018
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Новая жизнь, или Что станет с «Олимпом-2» после ЧМ-2018 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Во время ЧМ-2018 стадион «Олимп-2» будет одной из предматчевых тренировочных площадок для футболистов. Но и после мундиаля его работа не закончится.
— Уже сделали проектно-сметную документацию по реконструкции стадиона «Олимп-2». Сначала отремонтируем западную трибуну, а потом южную. В итоге у нас получится хороший спортивный комплекс, новый современный стадион, — рассказал на пресс-конференции министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
По словам министра, на территории, прилегающей к стадиону «Олимп-2», будут работать три тренировочные площадки.
На первый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут 60 автобусов-шаттлов.
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