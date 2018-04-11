Жителей района Старое Крюково приглашают на соревнования по спортивному ориентированию

14 апреля в 11.00 в лесопарке 5 микрорайона Зеленограда пройдут окружные соревнования по спортивному ориентированию «Весенняя тропа». Мероприятие проведет Центр физкультуры и спорта ЗелАО.

Старт состоится в 100 м от автобусной остановки «Музыкальная школа». Дистанция — 3,5 км. Вид соревнований — «Выбор». Отметка на КП — компостером. Способ передвижения — бег.

Обязательная предварительная заявка на участие до 22.00 12 апреля и дополнительная информация по телефону 8 (903) 117-40-85 ( Виктор Костюшин ).

Приглашаются взрослые, учащиеся и родители с детьми, желающие испытать себя в этом виде спорта.