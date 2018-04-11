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Ямальский «Калейдоскоп» покорил народным танцем и получил Гран-при
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Ямальский «Калейдоскоп» покорил народным танцем и получил Гран-при 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ансамбль северного танца «Калейдоскоп» из Центра национальных культур Пуровского района стал обладателем Гран-при фестиваля-конкурса «Новгородские купола», прошедшем в Великом Новгороде.
Как сообщили в центре, коллектив выступал в номинации «Фольклор. Взрослая группа». Участников ансамбля также отметили специальным призом жюри конкурса «За сохранение традиций народного танца». Ямальские артисты покорили компетентную судейскую коллегию своим мастерством и самобытностью.
Фестиваль проходил под патронажем общественного движения хореографов «Азимут творчества» и поддержке комитета культуры и молодежной политики администрации Великого Новгорода.
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