Ямальский «Калейдоскоп» покорил народным танцем и получил Гран-при

Ансамбль северного танца «Калейдоскоп» из Центра национальных культур Пуровского района стал обладателем Гран-при фестиваля-конкурса «Новгородские купола», прошедшем в Великом Новгороде.

Как сообщили в центре, коллектив выступал в номинации «Фольклор. Взрослая группа». Участников ансамбля также отметили специальным призом жюри конкурса «За сохранение традиций народного танца». Ямальские артисты покорили компетентную судейскую коллегию своим мастерством и самобытностью.

Фестиваль проходил под патронажем общественного движения хореографов «Азимут творчества» и поддержке комитета культуры и молодежной политики администрации Великого Новгорода.