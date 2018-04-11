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Сергей Кирьяков: Перед« Ромой» стоит снять шляпу
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Сергей Кирьяков: Перед« Ромой» стоит снять шляпу 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, в первом матче итальянская команда уступила со счетом 1:4, а накануне взяла верх (3:0) и вышла в полуфинал турнира.
— «Барселона поплатилась за недооценку соперника? — Недооценка, конечно, присутствовала, — цитирует Кирьякова »Газета.Ru». — Но стоит отдать должное «Роме». Игроки вышли с горящими глазами. Было видно, что у римлян запредельный настрой. Они не позволили «Барселоне» действовать свободно. Перед« Ромой» стоит снять шляпу. Никто не в нее не верил, но она доказала, что в футболе все возможно.
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