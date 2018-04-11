Жена Тимощука: Толик ищет подработку? (фото)

«Тимощук „спалил“ обвал российских бирж. За несколько дней до обвала он активно начал рассылать со своего аккаунта в Linkedin абсолютно чужим контактам текст следующего содержания (см. фото): „Хеллоу Меня Зовут Анатолий Тимощук я работаю на знающем “Зените» …» и далее еще более несуразная чепуха, суть которой адресаты понимали как либо взлом аккаунта Толика, либо состояние Толика, вызывающее вопросы. Я поспешу всех заверить, что рассылку делал лично Толик. Он единственный человек в мире, которого я знаю, кто не ставит знаков препинания принципиально. Поэтому даже знак вопроса в конце длинной несуразицы — это уже подвиг!

Но тот, кто давно знает Толика, так или иначе уловит суть текста. Похоже, это поиск дополнительной подработки прямо перед началом обвала. Что-то он знал? Толик не платит алименты, увиливает всеми силами пока от раздела имущества, так как семейные сбережения он инвестировал в российскую экономику, а теперь что-то пошло не так…

Если ассистент тренера «Зенита» так пишет, то, возможно, он так и думает и говорит? Как-то же он говорит игрокам текст из папки. И не удивительно тогда, что резюме всей команды — третье место в прошлом году и текущее пятое место. Будем ждать новых шедевров», — написала Навроцкая на своей странице в Facebook.

Напомним, что Навроцкая и Тимощук находятся в процессе развода.