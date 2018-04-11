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Губернатор Волгоградской области сообщил о высоком спросе на паспорта болельщика ЧМ-2018
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Губернатор Волгоградской области сообщил о высоком спросе на паспорта болельщика ЧМ-2018 

Rambler News Service 56 минут назад
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 в Волгограде, где сообщил о высоком спросе на оформление паспортов болельщика ЧМ-2018, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».
Волгоград, как пишет издание, оказался на четвёртом месте по количеству поданных заявок на «Fan ID» среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. По официальным данным, 12 тысяч жителей региона ждут получения паспортов болельщика.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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