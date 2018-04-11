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Сергей Ташуев: Римляне просто сломали каталонцам структуру игры
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Сергей Ташуев: Римляне просто сломали каталонцам структуру игры 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, в первом матче итальянская команда уступила со счетом 1:4, а накануне взяла верх (3:0) и вышла в полуфинал турнира.
— Я уже много лет смотрю и изучаю «Барселону», — цитирует Ташуева «Газета.Ru. — Мне кажется удивительным, что у нее такой отрыв от второго места в первенстве Испании. Я не считаю, что нынешняя команда — самая сильная за историю клуба. Луис Суарес стал более прямолинейным, соперники научились его перекрывать. Сейчас «Барселона» держится на индивидуальном мастерстве Лионеля Месси и креативности Андреаса Иньесты. Во вчерашнем матче тренер «Ромы» изначально выбрал правильную тактику — высокий прессинг. Римляне просто сломали каталонцам структуру игры. У команды Эрнесто Вальверде был очень долгий выход из обороны, а игроки группы атаки не возвращались в назад. Но и элемент удачи тоже присутствовал.
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