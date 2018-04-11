Под контролем депутатов-единороссов пройдет ремонт дворов и общественных пространств по проекту «Городская среда»

Реализация федерального проекта «Городская среда» будет идти под партийным контролем. Сегодня задачи, которые поставлены в этом году перед регионом, на заседании регионального политсовета пояснили секретарь регионального отделения партии Андрей Луценко и Губернатор области, член президиума регионального политсовета партии Олег Кувшинников

Решение взять под контроль реализацию проекта «Городская среда» обосновано — депутаты «Единой России» Госдуме и местных парламентах отстаивали бюджетную политику, ориентированную на создание комфортных условий для проживания россиян. Всего на Вологодчине в этом году будет реализовано 14 федеральных проектов, из них самым масштабным по финансированию остается проект по формированию комфортной городской среды.

«В этом году проект реализуется на территории 59 населенных пунктов, объем средств превышает сумму, заложенную в прошлом году на 100 млн рублей, и составляет порядка 570 млн рублей. На эти средства будет отремонтировано почти 240 территорий в 33 муниципальных образованиях. Партия «Единая Россия» будет сопровождать все стадии реализации проекта — от заявки до принятия соответствующих объектов. Задача — наладить обратную связь с жителями и вместе проконтролировать результат, получив отзывы о качестве работ», — рассказал секретарь Вологодского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель ЗСО Андрей Луценко.

«Проект «Городская среда» показал свою эффективность — на участки для рейтингового голосования пришли более 190 тысяч вологжан. В этом году объемы работ увеличены почти вдвое, поэтому членами партии было принято решение подготовить комплексную заявку на ремонт территорий до 2022 года. В результате в список вошли 3200 дворовых территорий и порядка 250 общественных пространств, стоимость капремонта — более 7 млрд рублей. Мы готовы софинансировать привлекаемые федеральные средства», — отметил член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», Губернатор области Олег Кувшинников.

Участниками заседания стали руководители и секретари местных отделений партии, партийные представители органов власти. Областную столицу представляли Глава города Юрий Сапожников и Мэр Вологды Сергей Воропанов . В Вологде этим летом обновят 54 двора и 5 общественных пространств, на эти цели предусмотрено порядка 250 млн рублей. Всего в пятилетнюю программу проекта вошли 396 вологодских дворов.

Также на заседании регионального политсовета единороссы подвели итоги президентских выборов и назвали лидеров флешмоба «УчастОК», который проходил 18 марта на территории всей страны. Интернет-акция предполагала фотографирование на избирательных участках и размещение снимков в сети.

Акция получила большой отклик. В соцсетях появилось более 1500 публикаций селфи с избирательных участков Вологодчины. Лидером среди муниципалитетов региона стала Вологда с результатом в 224 «фотоотчета», лучшие районные результаты показали Вологодский и Сокольский районы.