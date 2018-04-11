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Евгений Ловчев: Гончаренко должен проявить мудрость в конфликте с Мусой
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Евгений Ловчев: Гончаренко должен проявить мудрость в конфликте с Мусой 

Советский спорт 51 минуту назад
— Такие вещи часто случаются. Футбол — игра творческая, но нервная. Матч с «Динамо» сложился неудачно, ЦСКА потерял очень важные три очка, из-за этого отстал в чемпионской гонке. Муса был раздосадован, не пожал руку тренеру при уходе на замену, а Гончаренко не сдержался.
Помните финал Кубка России в Ярославле в 2011 году? Тогда тоже произошел конфликт Дзагоева со Слуцким во время замены. Все бывает. В этой ситуации должен проявить мудрость тренер. И этот эпизод может пойти команде даже на пользу. После такого футболисты выходят на поле с одной мыслью — доказать, что тренер ошибается.
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