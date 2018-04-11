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Песков: Россия не является сторонником «Twitter-дипломатии»
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Песков: Россия не является сторонником «Twitter-дипломатии» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не является сторонником Twitter-дипломатии. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сообщениях Трампа в Twitter.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что от твитов Трампа мир приходит в ужас.
11 апреля Трамп с своем твиттере призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.
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