Песков: Россия не является сторонником «Twitter-дипломатии»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не является сторонником Twitter-дипломатии. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сообщениях Трампа в Twitter.

11 апреля Трамп с своем твиттере призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.