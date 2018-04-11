Песков высказался о «твиттер-дипломатии»

В Кремле не хотят участвовать в «твиттер-дипломатии» и призывают не делать шагов, которые могут навредить и так хрупкой ситуации.

"Мы не участники твиттер-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявления американского лидера Дональда Трампа в Twitter.

"Также по-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в Думе — выдуманный. И не может использоваться в качестве предлога для каких-то силовых действий. Еще раз повторяю, мы бы не хотели быть участниками твиттер-дипломатии", — сказал представитель Кремля.

Напомним, что Трамп написал в микроблоге, что России стоит готовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.