Паредес: «Выбор между „Реалом“ и „Ювентусом“ сложен»

"Сейчас я должен сосредоточиться на концовке сезона в «Зените», после этого будем смотреть, что делать дальше. Знать, что два таких больших клуба, как «Реал» и «Ювентус», заинтересованы во мне — это очень приятно, но я спокоен и стараюсь не отвлекаться. Выбор между туринцами и мадридцами сложен. Сначала я должен получить оба предложения, взвесить все за и против, а уж потом выбирать", — цитирует 23-летнего хавбека RMC Sport.