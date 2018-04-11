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Паредес: «Выбор между „Реалом“ и „Ювентусом“ сложен»
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Паредес: «Выбор между „Реалом“ и „Ювентусом“ сложен» 

Soccer News 49 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес прокомментировал слухи, которые приписывают интерес к нему со стороны мадридского "Реала" и туринского «Ювентуса».
"Сейчас я должен сосредоточиться на концовке сезона в «Зените», после этого будем смотреть, что делать дальше. Знать, что два таких больших клуба, как «Реал» и «Ювентус», заинтересованы во мне — это очень приятно, но я спокоен и стараюсь не отвлекаться. Выбор между туринцами и мадридцами сложен. Сначала я должен получить оба предложения, взвесить все за и против, а уж потом выбирать", — цитирует 23-летнего хавбека RMC Sport.
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