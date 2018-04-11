«Кто не верит, что мы выиграем, — пошли отсюда»: главное о Георгии Ярцеве

11 апреля великому советскому футболисту и российскому футбольному тренеру Георгию Ярцеву исполняется 70 лет. Свои самые успешные и яркие игры он провел за московский "Спартак" . В общей сложности он сыграл в 116 матчах, в которых забил 55 голов, и установил рекорд, который до сих пор никто в мире не сумел побить: семь забитых мячей в двух матчах подряд.

"Надо, чтобы и здесь мы были первыми" В конце 1976 года главным тренером команды «Спартак» стал Константин Бесков . Он пригласил в клуб Рината Дасаева из Астрахани, Георгия Ярцева из Костромы, Сергея Шавло из Риги и Юрия Гаврилова из московского «Динамо». Многие спартаковцы стали играть за основной состав еще до достижения возраста 20 лет. И только Ярцев попал в команду, когда ему было уже 29, в возрасте, когда многие уже заканчивают спортивную карьеру. Однако он сумел воспользоваться выпавшим ему шансом и стать настоящей легендой футбола. В 1977 году «Спартак» выиграл первенство страны в первой лиге, в 1978-м занял пятое место в высшей лиге, а в 1979-м стал чемпионом СССР.

Возвращение «Спартака» в высшую лигу в 1978 году ознаменовалось девятнадцатью голами, забитыми Ярцевым, ставшим лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В 1979 году он привел свою команду к долгожданной победе: для «Спартака» это был десятый чемпионский титул. Эти годы стали самыми блистательными в его карьере: он попал в список 33 лучших футболистов СССР 1978 года, а в опросе еженедельника «Футбол-Хоккей» на звание лучшего футболиста 1978 года Георгий Ярцев оказался на третьем месте, набрав 135 очков. Он даже стал лучшим бомбардиром сезона в 1979-м: перед матчем с ворошиловградской «Зарей» Бесков поставил задачу: забить два гола и обогнать Виталия Старухина из «Шахтера». «Надо, чтобы и здесь мы были первыми» — сказал он. Ярцев выполнил эту задачу, а матч закончился с победным счетом 3:1. Кстати, тогда капитаном команды был Олег Романцев , которого Ярцев в 1996 сменил на посту тренера родной команды.

В финале чемпионата СССР 1980 года «Спартаку» не удалось обойти киевское «Динамо», и команда стала серебряным призером чемпионата. В середине 1980-го Константин Иванович Бесков, главный тренер «Спартака» вывел Ярцева из основного состава, а по окончании сезона расстался с ним на совсем. Тогда сборная СССР проиграла в полуфинале команде ГДР, и Бесков на одном из собраний обвинил в поражении Ярцева, Сидорова и Гесса, притом что они в том матче даже не играли.

Красно-белый, вперед! Завершив карьеру игрока, Георгий Александрович перешел на тренерскую работу. В разные годы он был старшим тренером московской футбольной школы «Нефтяник-Капотня», тренером московской команды «Красная Пресня» и старшим тренером СК завода «Красный богатырь», главным тренером «Спартака», «Динамо» Москва, «Торпедо» и других команд. Однако его спартаковская дружба с Романцевым не закончилась: в 1996 он заменил Олега Ивановича на посту тренера. Правда, на один сезон. И, надо сказать, очень успешный.

Когда Романцев закончил играть, Ярцев работал тренером в детской спортивной школе «Нефтяник» в Капотне. Ему это очень нравилось. Однажды Олег Иванович позвонил ему и сказал: «Дают „Красную Пресню“. Пойдем?» — «Пойдем, почему нет?» — ответил он. Но через несколько месяцев они расстались: Ярцеву не очень нравилось во втором дивизионе.

Романцев сменил на посту главного тренера «Спартака» Константина Бескова. Он возглавил клуб 1 января 1989 года и руководил командой до 15 июня 2003 с перерывом на один сезон. В 1994-м он вновь позвал Ярцева работать вместе, а в 1996-м отдал ему пост главного тренера команды. Приняв командование в свои руки, Ярцев собрал молодых ребят и в самое короткое время наладил игру, что привело к блестящей победе над владикавказской «Аланией» в финальном матче: «Спартак» стал чемпионом России, а Георгий Ярцев заслуженно получил «Золотого стрельца» — приз за звание лучшего тренера года. Также команда Ярцева вышла в финал Кубка России и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Вера в сборную С 2003-го по 2005 год Георгий Ярцев был главным тренером сборной России, которая дошла до финальной части чемпионата Европы по футболу–2004. Времени на тренировки тогда совсем не оставалось, команде не хватало ряда футболистов, но тренер справился и с этими трудностями: Георгию Ярцеву ничего не оставалось, как сделать ставку на атаку. В истории сборных во всем мире, надо думать, не найдется более необычного контракта. В историю российского футбола он вошел как «3+2», что означало, что Ярцев берется вывести сборную РФ на второе место в группе за три оставшихся матча отборочного тура чемпионата Европы 2004 года, и в случае успеха, возглавлять ее в двух стыковых матчах.

Бороться за выход в турнир пришлось с командой Уэльса на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Ярцев тогда сказал своим игрокам: «Кто не верит, что мы выиграем, — взяли сумки и пошли отсюда. Я лучше с 12 людьми останусь, но зато эти люди будут со мной рубиться за победу. А мы поедем в Уэльс сражаться за путевку на чемпионат Европы». Не уехал ни один. Тогда Ярцев вывел на поле 17-летнего Игоря Акинфеева , который становился самым быстрым, самым молодым и самым результативным игроком по версиям множества мировых спортивных изданий. А в сезоне 2012-2013 годов он был признан лучшим вратаре мира по версии посетителей сайта Goal.com.

Тогда, в 2004-м, сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу (правда, на самом турнире выступила неудачно).

С 2016 года Ярцев возглавляет клуб «Тамбов». А сегодня, в свой юбилей, он вместе с командой принимает клуб «Химки».

Да, в отечественном футболе сегодня все не гладко: игроки и команды редко радуют своих болельщиков громкими победами на международных первенствах, и многомиллионные контракты с иностранцами кажутся в этом контексте сильно завышенными. Но оглядываясь назад, нужно сказать, что именно под руководством Ярцева появилась новая сборная России, а успех «Спартака» был закреплен самыми громкими победами.