Сергей Кирьяков: «Ювентусу» будет трудно повторить камбэк «Ромы» — он играет в гостях

Напомним, в первой встрече мадридский клуб на выезде взял верх со счетом 3:0, сегодня пройдет ответный матч.

Накануне «Рома» сенсационно выбила из турнира «Барселону»: уступив в каталонской столице со счетом 1:4, она выиграла дома 3:0.