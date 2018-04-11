Напомним, в первой встрече мадридский клуб на выезде взял верх со счетом 3:0, сегодня пройдет ответный матч.
Накануне «Рома» сенсационно выбила из турнира «Барселону»: уступив в каталонской столице со счетом 1:4, она выиграла дома 3:0.
— Все-таки здесь другая ситуация, — цитирует Кирьякова «Газета.Ru». — «Ювентус» будет играть ответный в гостях, а это очень важный фактор. Перед своей публикой все можно, но на арене соперника совершить такой камбэк будет трудно. Хотя в футболе все возможно. Не стоит забывать, что в «Ювентусе» игроки высокого уровня.