Ещё
Сергей Кирьяков: «Ювентусу» будет трудно повторить камбэк «Ромы» — он играет в гостях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Кирьяков: «Ювентусу» будет трудно повторить камбэк «Ромы» — он играет в гостях 

Советский спорт 48 минут назад
Напомним, в первой встрече мадридский клуб на выезде взял верх со счетом 3:0, сегодня пройдет ответный матч.
Накануне «Рома» сенсационно выбила из турнира «Барселону»: уступив в каталонской столице со счетом 1:4, она выиграла дома 3:0.
— Все-таки здесь другая ситуация, — цитирует Кирьякова «Газета.Ru». — «Ювентус» будет играть ответный в гостях, а это очень важный фактор. Перед своей публикой все можно, но на арене соперника совершить такой камбэк будет трудно. Хотя в футболе все возможно. Не стоит забывать, что в «Ювентусе» игроки высокого уровня.
Советский спорт: последние новости
Буффон назвал шестерку лучших вратарей современности «Оренбург» разгромил «Волгарь» "Атлетико" требует за Сауля 150 млн евро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Знарок отказался комментировать уход из СКА
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение