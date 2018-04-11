Винс Картер намерен отыграть еще один сезон в НБА

Прошлым летом Картер заключил однолетний контракт с «Сакраменто Кингз». «Короли» не попали в плей-офф, и 1 июля спортсмен станет свободным агентом.

«Я планирую играть в лиге и в следующем сезоне. Планирую провести еще один сезон. На 90% уверен, что завершу карьеру после следующего сезона.

Обычно к концу сезона задаешь себе вопрос: «А как я себя чувствую?» Как правило решение принимаешь летом. Для таких возрастных игроков, как я, Дирк Новицки , По Газоль, самое сложное — летняя подготовка к сезону. Я всегда говорил, что уйду из спорта, когда почувствую, что не хочу работать и готовиться к сезону летом. Это будет проявлением неуважения к игре, я такого себе не могу позволить.

Думаю, что через год будет пора завершать карьеру. Ну, может быть, через два года. Я же думаю, что через год. И полагаю, что меня ожидает самое тяжелое лето. Знаю, что должен усердно работать, чтобы остаться в лиге», — цитирует Картера The Undefeated.