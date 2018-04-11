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Винс Картер намерен отыграть еще один сезон в НБА
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Винс Картер намерен отыграть еще один сезон в НБА 

SPORT24.ru 45 минут назад
Прошлым летом Картер заключил однолетний контракт с «Сакраменто Кингз». «Короли» не попали в плей-офф, и 1 июля спортсмен станет свободным агентом.
«Я планирую играть в лиге и в следующем сезоне. Планирую провести еще один сезон. На 90% уверен, что завершу карьеру после следующего сезона.
Обычно к концу сезона задаешь себе вопрос: «А как я себя чувствую?» Как правило решение принимаешь летом. Для таких возрастных игроков, как я, Дирк Новицки, По Газоль, самое сложное — летняя подготовка к сезону. Я всегда говорил, что уйду из спорта, когда почувствую, что не хочу работать и готовиться к сезону летом. Это будет проявлением неуважения к игре, я такого себе не могу позволить.
Думаю, что через год будет пора завершать карьеру. Ну, может быть, через два года. Я же думаю, что через год. И полагаю, что меня ожидает самое тяжелое лето. Знаю, что должен усердно работать, чтобы остаться в лиге», — цитирует Картера The Undefeated.
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