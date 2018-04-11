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Федерация бокса России наградила победителей и призеров первенства Европы
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Федерация бокса России наградила победителей и призеров первенства Европы 

Советский спорт 39 минут назад
Торжественная церемония прошла в Олимпийском комитете России при участии олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также генерального секретаря Федерации бокса России Умара Назаровича Кремлёва.
На турнире, Сборная России по боксу заняла первое общекомандное место на первенстве Европы среди молодежи 19-22 лет, которое прошло в румынском Тыргу-Жиу с 25 марта по 1 апреля. Команда завоевала три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали.
Первые места заняли Ислам Абумуслимов (49 кг), Владислав Савостьянов (69 кг) и Муслим Гаджимагомедов (91 кг). Серебро — у Альберта Батыргазиева (60 кг).
Бронзовые медали у Максима Стахеева (52 кг) и Владислава Муравина (+91 кг).
Также награждены личные тренеры спортсменов Расул Хамхатович Устарханов, Алексей Мавлетдинович Галеев, Рашидбек Магомедович Ахмедов, Руслан Рамисович Куштанов, Александр Викторович Кувакин, Руслан Хызырович Дотдаев.
Победительница чемпионата России в весе до 51 кг Светлана Солуянова получила награду за лучший бой соревнований.
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