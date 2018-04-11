Федерация бокса России наградила победителей и призеров первенства Европы

Торжественная церемония прошла в Олимпийском комитете России при участии олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также генерального секретаря Федерации бокса России Умара Назаровича Кремлёва

На турнире, Сборная России по боксу заняла первое общекомандное место на первенстве Европы среди молодежи 19-22 лет, которое прошло в румынском Тыргу-Жиу с 25 марта по 1 апреля. Команда завоевала три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали.

Первые места заняли Ислам Абумуслимов (49 кг), Владислав Савостьянов (69 кг) и Муслим Гаджимагомедов (91 кг). Серебро — у Альберта Батыргазиева (60 кг).

Бронзовые медали у Максима Стахеева (52 кг) и Владислава Муравина (+91 кг).

Также награждены личные тренеры спортсменов Расул Хамхатович Устарханов, Алексей Мавлетдинович Галеев, Рашидбек Магомедович Ахмедов, Руслан Рамисович Куштанов, Александр Викторович Кувакин, Руслан Хызырович Дотдаев.

Победительница чемпионата России в весе до 51 кг Светлана Солуянова получила награду за лучший бой соревнований.