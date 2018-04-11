В Москве лихач с Кавказа проехал по узкому подземному переходу со словами «подвиньтесь»

Неизвестный водитель проехал по подземному пешеходному переходу у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское в Москве. Соответствующее видео пользователя sult_500 опубликовано на странице majorka_777 в инстаграме.

На коротком ролике сидящий за рулем иномарки выходец с Кавказа заезжает в заполненный людьми узкий подземный переход и медленно по нему движется. Вместе с сидящим сзади приятелем они весело обсуждают происходящее, а идущим людям предлагают «подвинуться». При этом пассажир, снимающий видео, поясняе, что они едут таким маршрутом по необходимости.

Пока неизвестно, когда именно было снято видео. Аккаунт sult_500 доступен только для подписчиков.