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В Москве лихач с Кавказа проехал по узкому подземному переходу со словами «подвиньтесь»
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В Москве лихач с Кавказа проехал по узкому подземному переходу со словами «подвиньтесь» 

Газета.Ru 40 минут назад
Неизвестный водитель проехал по подземному пешеходному переходу у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское в Москве. Соответствующее видео пользователя sult_500 опубликовано на странице majorka_777 в инстаграме.
На коротком ролике сидящий за рулем иномарки выходец с Кавказа заезжает в заполненный людьми узкий подземный переход и медленно по нему движется. Вместе с сидящим сзади приятелем они весело обсуждают происходящее, а идущим людям предлагают «подвинуться». При этом пассажир, снимающий видео, поясняе, что они едут таким маршрутом по необходимости.
Пока неизвестно, когда именно было снято видео. Аккаунт sult_500 доступен только для подписчиков.
Реакция ГИБДД Москвы на инцидент пока неизвестна.
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