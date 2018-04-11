Фабрицио Раванелли: «Ювентус» должен верить, что может пройти «Реал» 

«Думаю, пройти дальше будет тяжело. Это мечта, но мечты могут сбываться. История футбола учит нас, что чудеса случаются, поэтому нам нужно верить.
Но даже если мы вылетим, мы должны покинуть турнир с высоко поднятой головой, с гордостью за нашу футболку, как говорил Аллегри.
»Ювентус» должен сыграть с малым количеством ошибок в обороне, как можно более точным в атаке и, кроме того, нужно немного удачи, которая всегда помогает в матчах с большими командами», — цитирует Раванелли сайт Джанлуки Ди Марцио.
Матч «Реал» — «Ювентус» начнется в 21:45 по Москве. В первом матче «Реал» победил со счетом 3:0.