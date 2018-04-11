Спортивный маркетинг обсудили на форуме MARSPO 2018 в Москве

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков принял участие в стратегической сессии «Ключевые проблемы и тренды спортивного маркетинга в России и Европе» на международной конференции MARSPO 2018 на стадионе «Открытие Арена», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Большое внимание участники форсайт-сессии уделили взаимодействию спортивного и бизнес-сообществ. Сегодня в мире есть крупные примеры удачного сочетания двух отраслей, которые позволяют развивать индустрию, формировать сильные спортивные команды и растить талантливых спортсменов, а также привлекать зрителей на стадионы яркими спортивными шоу.

«Для развития отрасли в целом необходимо взаимодействие на разных уровнях. Сегодня у звезд спорта есть внимание бизнеса — и это понятно. Знаменитые спортсмены — бренды сами по себе. Нам необходимо привлекать интерес к индустрии, к спортивным событиям, к начинающим спортсменам, растущим командам и клубам», — сказал Терюшков.

По его словам, хорошие пример — это футбол, где строятся мощные и комфортные площадки для болельщиков, а также киберспорт, который за короткий срок завоевал большую аудиторию как участников, так и болельщиков.

«Зрелищность, масштаб и комфорт спортивных ивентов — то, что станет фактором притяжения. Синергия спорта и бизнеса — это инструмент, который позволит вывести индустрию на новый уровень. Спасибо коллегам за конструктив, мы смотрим в одном направлении», — подчеркнул министр.

11 и 12 апреля на стадионе «Открытие Арена» пройдет III международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений «MARSPO 2018». Мероприятие считается одним из главных событий в сфере спортивного маркетинга. В качестве спикеров на конференции выступят более 50 экспертов спортивной отрасли.