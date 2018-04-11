Стадион «Открытие Арена» на несколько дней превратился в интерактивную площадку для встречи представителей спортивной индустрии, бизнес‐сообщества, спортивного менеджмента и функционеров отрасли. 11 и 12 апреля здесь проходит III Международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений «MARSPO 2018». Ключевая тема, которой коснутся участники, спортивный маркетинг.
На дискуссионных площадках конференции спикерами выступают более 50 экспертов спортивной отрасли из России и Европы.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков принял участие в стратегической сессии «Ключевые проблемы и тренды спортивного маркетинга в России и Европе». В дискуссии также приняли участие Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Немецкой габдбольной Бундеслиги Франк Боманн, генеральный директор компании «Рейтинг букмекеров» Араик Тонян, Председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян.
Большое внимание уделили взаимодействию спортивного и бизнес-сообществ. Сегодня в мире большое количество примеров удачного сочетания двух отраслей, которые позволяют развивать индустрию, формировать сильные спортивные команды и растить талантливых спортсменов, привлекать зрителей на стадионы яркими спортивными шоу.
В Московской области очень развита спортивная инфраструктура. Большое количество спортивных комплексом построено только за последние 5 лет — 144 объекта. Это больше, чем за всю историю региона. Ежегодно в регионе проходит более 800 спортивно-массовых
мероприятий с охватом более 3 миллионов человек. Именно такие условия привлекательны для инвестиций и становятся благодатной почвой для формирования современной, многогранной и востребованной отрасли спорта.
Для развития отрасли в целом необходимо взаимодействие на разных уровнях. Сегодня у звезд спорта есть внимание бизнеса — и это понятно. Знаменитые спортсмены — бренды сами по себе. Нам необходимо привлекать интерес к индустрии, к спортивным событиям, к начинающим спортсменам, растущим командам и клубам. Хорошие пример — это футбол. Строятся мощные и комфортные площадки для болельщиков. Киберспорт за короткий срок завоевал уже большую аудиторию как участников, так и болельщиков. Зрелищность, масштаб и комфорт спортивных ивентов — то, что станет фактором притяжения. Синергия спорта и бизнеса — это инструмент, который позволит вывести индустрию на новый уровень. Спасибо коллегам за конструктив, мы смотрим в одном направлении
— Роман Терюшков.