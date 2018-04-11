Терюшков: «Синергия спорта и бизнеса — инструмент, который позволит вывести индустрию на новый уровень»

Стадион «Открытие Арена» на несколько дней превратился в интерактивную площадку для встречи представителей спортивной индустрии, бизнес‐сообщества, спортивного менеджмента и функционеров отрасли. 11 и 12 апреля здесь проходит III Международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений «MARSPO 2018». Ключевая тема, которой коснутся участники, спортивный маркетинг.

На дискуссионных площадках конференции спикерами выступают более 50 экспертов спортивной отрасли из России и Европы.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков принял участие в стратегической сессии «Ключевые проблемы и тренды спортивного маркетинга в России и Европе». В дискуссии также приняли участие Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко , президент Немецкой габдбольной Бундеслиги Франк Боманн, генеральный директор компании «Рейтинг букмекеров» Араик Тонян, Председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян.

Большое внимание уделили взаимодействию спортивного и бизнес-сообществ. Сегодня в мире большое количество примеров удачного сочетания двух отраслей, которые позволяют развивать индустрию, формировать сильные спортивные команды и растить талантливых спортсменов, привлекать зрителей на стадионы яркими спортивными шоу.

В Московской области очень развита спортивная инфраструктура. Большое количество спортивных комплексом построено только за последние 5 лет — 144 объекта. Это больше, чем за всю историю региона. Ежегодно в регионе проходит более 800 спортивно-массовых

мероприятий с охватом более 3 миллионов человек. Именно такие условия привлекательны для инвестиций и становятся благодатной почвой для формирования современной, многогранной и востребованной отрасли спорта.

Для развития отрасли в целом необходимо взаимодействие на разных уровнях. Сегодня у звезд спорта есть внимание бизнеса — и это понятно. Знаменитые спортсмены — бренды сами по себе. Нам необходимо привлекать интерес к индустрии, к спортивным событиям, к начинающим спортсменам, растущим командам и клубам. Хорошие пример — это футбол. Строятся мощные и комфортные площадки для болельщиков. Киберспорт за короткий срок завоевал уже большую аудиторию как участников, так и болельщиков. Зрелищность, масштаб и комфорт спортивных ивентов — то, что станет фактором притяжения. Синергия спорта и бизнеса — это инструмент, который позволит вывести индустрию на новый уровень. Спасибо коллегам за конструктив, мы смотрим в одном направлении

— Роман Терюшков.