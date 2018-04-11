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Авраам Грант: Нынешнее положение «Челси» напрямую связано с уходом Диего Косты
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Авраам Грант: Нынешнее положение «Челси» напрямую связано с уходом Диего Косты 

Советский спорт 25 минут назад
«Если вы думаете, что после ухода такого форварда, как Диего Коста, ваши дела пойдут в гору, или останутся на том же уровне, то вы ошибаетесь. Такого игрока нельзя продавать. Их нужно ценить, потому что именно они приносят результат. Я не видел, чтоб другие клубы разбрасывались игроками вроде Косты. Думаю, его уход напрямую связан с нынешним положением команды в чемпионате.
Из-за Лиги чемпионов у клуба возникнут проблемы с приглашением топ-игроков. Они давно не выступали в этом турнире, и не факт, что обеспечат путевку в следующем году», — сказал специалист для Sky Sports.
Напомним, летом 2017 года Коста вернулся в мадридский «Атлетико» из-за конфликта с Антонио Конте, а его место занял испанский форвард Альваро Мората.
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