Авраам Грант: Нынешнее положение «Челси» напрямую связано с уходом Диего Косты

«Если вы думаете, что после ухода такого форварда, как Диего Коста , ваши дела пойдут в гору, или останутся на том же уровне, то вы ошибаетесь. Такого игрока нельзя продавать. Их нужно ценить, потому что именно они приносят результат. Я не видел, чтоб другие клубы разбрасывались игроками вроде Косты. Думаю, его уход напрямую связан с нынешним положением команды в чемпионате.

Из-за Лиги чемпионов у клуба возникнут проблемы с приглашением топ-игроков. Они давно не выступали в этом турнире, и не факт, что обеспечат путевку в следующем году», — сказал специалист для Sky Sports.