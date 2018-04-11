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Испанский журналист: в «Барселоне» знают — Роналду уже выиграл «Золотой мяч»
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Испанский журналист: в «Барселоне» знают — Роналду уже выиграл «Золотой мяч» 

Чемпионат.com 28 минут назад
Один из самых популярных журналистов Испании, болельщик «Реала» Томас Ронкеро выразил мнение, что после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов «Золотой мяч» по итогам 2018 года точно выиграет лидер «Реала» Криштиану Роналду.
«Барселона» вылетела из ЛЧ, проиграв в гостях «Роме» со счётом 0:3. Решающий гол забил защитник римлян Костас Манолас.
«Я пришёл в студию не один, со мной Манолас. О моей приверженности «Реалу» вы знаете, но в конце этой недели я попробую основать нечто новое — фан-группу Маноласа.
У нас появилась новая важная дата в церковном календаре. Манолас выбил «Барселону» всемогущего Месси, лучшего игрока всех времён — говорили они. Манолас раскрыл всем глаза, и мы знаем, что, когда раскрывается правда, на сцене появляется дядя по имени Криштиану Роналду, — тот, кто борется со всем и со всеми.
Я говорю о том человеке, который вновь выиграет «Золотой мяч». Ведь сегодня каталонцы сильно переживают не только из-за того, что вылетели из Лиги чемпионов, но и из-за того, что знают: Криштиану уже выиграл «Золотой мяч». Они в отчаянии, поскольку не могут возразить. Месси никак нельзя называть лучшим, раз его каждый год выбивают на стадии четвертьфинала. Манолас показал, что для достижения успехов требуется голод. Он сказал: «Прочь с дороги, „Барса“, — сказал Ронкеро.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале El Chiringuito de Jugones.
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