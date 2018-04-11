Тренер: каждый из российских дзюдоистов на чемпионате Европы может завоевать медаль

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Каждый из дзюдоистов мужской сборной России, попавших на чемпионат Европы в Тель-Авиве, способен завоевать медаль турнира. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Хасанби Таов

"В принципе, у нас хороший, сильный состав, в нем много молодых ребят, которые будут выступать на чемпионате Европы в первый раз. Из лидеров основного состава едут Мудранов и Денисов. Остальные — молодые, но сильные", — сказал Таов.

"Честно говоря, я особо не люблю говорить про медали, но каждый из ребят готов выиграть и побороться за них. Я уверен", — подчеркнул он.

Главный тренер отметил, что ряд других ведущих дзюдоистов страны будет готовиться к Гран-при Китая, который пройдет в конце мая. Там будут разыграны лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио.