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Тренер: каждый из российских дзюдоистов на чемпионате Европы может завоевать медаль
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Тренер: каждый из российских дзюдоистов на чемпионате Европы может завоевать медаль 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Каждый из дзюдоистов мужской сборной России, попавших на чемпионат Европы в Тель-Авиве, способен завоевать медаль турнира. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Хасанби Таов.
Чемпионат Европы пройдет с 26 по 28 апреля. В состав мужской команды были включены олимпийский чемпион 2016 года Беслан Мудранов, многократный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов, а также Ислам Яшуев, Якуб Шамилов, Уали Куржев, Аслан Лаппинагов, Михаил Игольников, Нияз Билалов и Тамерлан Башаев.
"В принципе, у нас хороший, сильный состав, в нем много молодых ребят, которые будут выступать на чемпионате Европы в первый раз. Из лидеров основного состава едут Мудранов и Денисов. Остальные — молодые, но сильные", — сказал Таов.
"Честно говоря, я особо не люблю говорить про медали, но каждый из ребят готов выиграть и побороться за них. Я уверен", — подчеркнул он.
Главный тренер отметил, что ряд других ведущих дзюдоистов страны будет готовиться к Гран-при Китая, который пройдет в конце мая. Там будут разыграны лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
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