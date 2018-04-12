Рустэм Хамитов в прямом эфире ответит на вопросы жителей Башкирии

В следующий четверг, 19 апреля, состоится прямая линия с Рустэмом Хамитовым

Программа «Разговор с главой Республики Башкортостан» будет транслироваться по телеканалам БСТ, «Россия 24», «Вся Уфа», а также по радиостанциям «Спутник ФМ», «Радио России — Башкортостан».

— Вопросы будут приниматься вплоть до завершения прямой линии, — сообщается в анонсе события.

Наиболее злободневные и интересные вопросы жители республики смогут задать по номеру 8 (800) 347-0-347 (звонок с мобильных и городских телефонов бесплатный).

Кол-центр начнёт свою работу 12 апреля в 9:00 и закончит 18 апреля. Звонки будут приниматься до шести часов вечера. В день эфира, 19 апреля, дозвониться можно будет с 9:00 до окончания программы.

Вопросы главе РБ будут принимать и через популярные мессенджеры — WhatsApp, Telegram и Viber на номер +7 (937) 347-0-347 (только текстовые сообщения, голосовые вызовы не принимаются).

Задать вопрос можно также, заполнив форму на сайте Pl.dev.taknepoidet.ru.