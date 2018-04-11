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Спортдайджест: марафон после бури и такой разный футбол
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Спортдайджест: марафон после бури и такой разный футбол 

Мир24 1 час назад
Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева подготовила обзор самых интересных новостей из мира спорта.
Полное отсутствие комфорта — к таким условиям участники марафона де Сабль морально готовы. А вот ночная песчаная буря вместо отдыха стала для них незапланированным испытанием.
Утренняя картина оказалась шокирующей. Порванные палатки и повсюду разбросанные вещи. Все, что не было крепко привязано к земле, попросту унесло ветром. При этом старт третьего этапа отменять не стали. И что любопытно, спортсмены после пережитого кошмара словно объединились в одну команду, то и дело помогая друг другу на особо трудных участках пути. В зачете женщин первой на финише вновь была россиянка Наталья Седых.
«Нужны футболисты для участия в чемпионате мира в России. Опыт игры не обязателен» — такое объявление несколько дней назад появилось в Мехико, и вот команда готова.
Это девять девчонок, большинство из которых впервые ударили по футбольному мячу. Поначалу на тренировках многое не получалось, а случайные зрители откровенно смеялись. Тренеру стоило немалых усилий удержать подростков на поле, и уже в мае они будут представлять свою страну в России на Кубке мира по уличному детскому футболу.
Собираются на матчи российского мундиаля и болельщики из Аргентины. Не менее 15 тысяч человек уже забронировали себе места на трибунах.
Для чего нужен паспорт болельщика, как добраться из одного города в другой и что обязательно посмотреть в этой далекой стране? Ответы на все эти вопросы теперь можно получить в «Доме болельщика», который открылся в Буэнос-Айресе. Здесь же представлена история советского и аргентинского футбола, фотографии легендарных игроков и формы национальных сборных разных лет. А во время чемпионата будут организованы трансляции матчей с участием сборных Аргентины и России.
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