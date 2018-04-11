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Волонтеры из Вологды отправятся на чемпионат мира по футболу — 2018
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Волонтеры из Вологды отправятся на чемпионат мира по футболу — 2018 

Вологда.рф 1 час назад
Стать волонтерами на чемпионате мира пожелали около 177 тысяч человек со всей России. Отбор кандидатов был завершен в феврале. Испытание прошли лишь 10%, среди них есть и вологжане.
Заявку на чемпионат мира по футболу вологодский учитель Юрий Поставничий подал еще полтора года назад, так как планировал участвовать и в самом турнире, и в Кубке конфедераций. Он проходил в России прошлым летом. Вологжанин успешно прошел все испытания: проверку службой безопасности, три этапа тестирования, очное и онлайн-интервью, обучение. На чемпионат мира Юрий выезжает в конце мая, чтобы на несколько недель сменить профессию педагога на работу team-лидера.
«Хочется испытать себя в условиях, к которым еще не привык. На всероссийских и международных мероприятиях получаешь большой опыт организации. Бывают ситуации, когда нужно мыслить молниеносно: например, однажды у меня не пришли документы на прилетевшего участника. Это своего рода адаптация в экстремальных условиях», — признается Юрий.
Из Вологды на чемпионате мира по футболу также будут «волонтерить» руководитель отряда «Vologda Welcomes» Юлия Шушкова вместе со своими активистами. Они приняли участие во всероссийском фестивале молодежи и студентов, работали в должности атташе иностранных делегаций.
Более подробный материал на эту тему прочесть в свежем выпуске газеты «Вологда.РФ». Также в номере от 11 апреля: итоги межрегионального IT-форума, встреча молодых вологодских авторов с коллегами из Китая и другие материалы. Газета распространяется бесплатно — ее можно найти в торговых и офисных центрах, поликлиниках, МФЦ и других учреждениях.
Также размещена электронная версия издания
на сайте «Вологда.РФ».
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