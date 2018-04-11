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Magic: the Gathering зовёт игроков на обучающее мероприятие Magic Open House
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Magic: the Gathering зовёт игроков на обучающее мероприятие Magic Open House 

Мир фантастики 1 час назад
Фото: Мир фантастики
На этих выходных, 14 и 15 апреля, в клубах настольных игр по всему миру Wizards of the Coast организовывает бесплатное ознакомительное мероприятие Magic Open House. Если вы никогда не играли в «Магию», но хотели узнать, как «тапать земли» и «колдовать за ману», то это ваш шанс научиться MtG и, возможно, «подсесть» на ККИ.
Magic Open House — это не турнир и не соревнования, а скорее ряд ознакомительных партий, которые могут быть интересны и опытным игрокам. Нынешнее мероприятие посвящено новому выпуску — «Доминарии», родному миру MtG. Ветераны смогут узнать героев и некоторые элементы из самого первого сета «Магии» — Alpha.
Все участники, пришедшие на игру, получат бесплатные приветственные колоды, а победители смогут забрать ещё и премиальную фольгированную карту из нового сета за две недели до его выхода. Кроме того, в российских клубах и клубах СНГ игроки смогут приобрести колоды Мироходцев также до официального выхода сета в продажу. Колоды включают в себя сбалансированный набор из 60 карт, вкладыш по стратегии и два бустера «Доминарии» по 15 карт.
Посмотреть список городов и магазинов/клубов, принимающих участие в акции, можно вот здесь.
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