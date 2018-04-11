Ещё
«Зенит-2» проиграл «Лучу-Энергии» и отстает от 15-го места уже на 6 очков
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит-2» проиграл «Лучу-Энергии» и отстает от 15-го места уже на 6 очков 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Луч-Энергия» обыграл «Зенит-2» в матче 32-го тура первенства России в ФНЛ. Владивосткоцы покинули зону вылета, питерский клуб занимает предпоследнюю строчку. От спасительного 15-го места их отделяет 6 очков.
В другой игре «Тюмень» и «Динамо» и Санкт-Петербурга сыграли вничью. Питерцы упустили возможность сравняться по очкам с «Тамбовом» и «Сибирью», занимающими 5-е и 6-е место.
Первенство России
32-й тур  "Тюмень" — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:0)
Голы: Юсупов, 4 (1:0). Киреенко, 89 (1:1).
"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, Гузь, Ненахов, Маслов, Саламатов (Лаук, 64), Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Ставпец, Юсупов (Богатырев, 84).
"Динамо": Генералов, Юрганов, Бабенков, Коваленко, Бычков, Соловьев (Рогов, 55), Кулишев, Песегов, Цвейба (Власов, 31), Барсов (Лагатор, 74), Киреенко.
Предупреждения: Бабенков, 12. Бычков, 21. Саламатов, 56. Ненахов, 80. Киреенко, 80.
Судья: МЕШКОВ (Дмитров).
Тюмень. Стадион «Геолог».
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 1:2 (1:1)
Голы: Прудников, 4 (1:0). Гелоян, 22 (1:1). Гелоян, 86 (1:2).
"Зенит-2": Кержаков, Круговой, Каккоев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов (Кириллов, 65), Мусаев, Зинков, Плетнев, Панюков (Крапухин, 80), Прудников (Лесовой, 53).
"Луч-Энергия": Абакумов, Болевич (Носов, 65), Тихий, Насадюк, Дзахов (Гордиенко, 19), Павленко (Марущак, 64), Машнев (Маляка, 77), Гелоян, Пономаренко, Фомин, Мязин.
Предупреждения: Болевич, 37. Фомин, 87.
Судья: СУХОЙ (Люберцы).
Санкт-Петербург. Стадион «МСА Петровский».
Спорт-Экспресс: последние новости
Фото дня. Гончаренко помирился с Мусой "Вау... Серьезно?". Что хотел сказать Салах? Ананидзе начал работать с мячом в Риме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании189
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Матч «Рубин» — «Уфа» перенесен1
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение