Эксперты: «Барселона» после вылета из Лиги чемпионов легко победит «Валенсию» 

Букмекеры назвали фаворита центрального матча 32-го тура Примеры «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на каталонцев за 1.30. Шансы «Валенсии» на победу оценены коэффициентом 9.00. Поставить на ничью можно за 5.75.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.40, а на ТМ 2,5 гола — за 2.80.
Коэффициент на разгромную победу хозяев — 2.80. Самые вероятные авторы голов — Лионель Месси (1.55) и Луис Суарес (1.60).