Эксперты: «Барселона» после вылета из Лиги чемпионов легко победит «Валенсию»

Букмекеры назвали фаворита центрального матча 32-го тура Примеры «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на каталонцев за 1.30. Шансы «Валенсии» на победу оценены коэффициентом 9.00. Поставить на ничью можно за 5.75.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.40, а на ТМ 2,5 гола — за 2.80.