Голы Суареса и Умтити принесли «Барселоне» победу над «Валенсией» 

Каталонская «Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт".
В составе каталонцев отличились Луис Суарес и Самюэль Умтити. Единственный мяч «летучих мыщей» забил Даниэль Парехо с пенальти.
"Барселона" набрала 82 очка и приблизилась к чемпионству. «Валенсия» с 65-ю баллами располагается на третьем месте.
Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур "Барселона" (Барселона) — «Валенсия» (Валенсия) — 2:1 Голы: 1:0 — Суарес, 15; 2:0 — Умтити, 51: 2:1 — Парехо (пен), 87 Ранее сообщалось, что «Вильярреал» с Денисом Черышевым сыграл вничью с «Севильей» в матче с двумя удалениями.