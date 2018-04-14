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Голы Суареса и Умтити принесли «Барселоне» победу над «Валенсией»
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Голы Суареса и Умтити принесли «Барселоне» победу над «Валенсией» 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Reuters
Каталонская «Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт".
В составе каталонцев отличились Луис Суарес и Самюэль Умтити. Единственный мяч «летучих мыщей» забил Даниэль Парехо с пенальти.
"Барселона" набрала 82 очка и приблизилась к чемпионству. «Валенсия» с 65-ю баллами располагается на третьем месте.
Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур "Барселона" (Барселона) — «Валенсия» (Валенсия) — 2:1 Голы: 1:0 — Суарес, 15; 2:0 — Умтити, 51: 2:1 — Парехо (пен), 87  Ранее сообщалось, что «Вильярреал» с Денисом Черышевым сыграл вничью с «Севильей» в матче с двумя удалениями.
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