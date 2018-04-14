Голы Суареса и Умтити принесли «Барселоне» победу над «Валенсией»

Каталонская «Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт"

"Барселона" набрала 82 очка и приблизилась к чемпионству. «Валенсия» с 65-ю баллами располагается на третьем месте.