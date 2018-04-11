Фото дня. Гончаренко помирился с Мусой

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во время тренировки армейской команды накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» тепло обнялся с форвардом Ахмедом Мусой . Тем самым белорусский специалист положил конец разговорам о конфликте.

Напомним, в понедельник после замены в матче 25-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2) нигерийский нападающий демонстративно прошел мимо стоящего у бровки Гончаренко и не пожал протянутую ему тренером руку. После этого специалист обратился к севшему на скамейку Мусе в довольно эмоциональной манере.

После возвращения в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды Муса провел за красно-синих 9 матчей в РФПЛ и Лиге Европы, забил всего один гол и был заменен в шести играх. Статистику форварда можно посмотреть здесь.

Виктор Гончаренко: «С Мусой поговорили. Никаких обид у нас нет»

— Это в любом случае внутреннее, семейное, — так Гончаренко прокомментировал инцидент на пресс-конференции после матча с «Динамо». — Нормальная ситуация, когда вы с футболистами можете что-то высказать друг другу. У нас здоровый коллектив, такие перепалки могут быть. Нельзя думать, что можно выиграть что-то с гладким и пушистым коллективом. На эмоциях наговорили, но и говорить о том, что нужно продолжать в том же духе, — неправильно.

Во время сегодняшней пресс-конференции тренер еще раз ответил на вопросы о Мусе и высказался о его перспективах играть в основе ЦСКА:

— Это абсолютно никак не скажется. Футбол — это эмоции. Если их убрать, то будут роботы. Мы с ним нормально пообщались во вторник, и на принятие решения по поводу стартового состава эмоции влиять никак не будут. Если Муса будет готов играть, то выйдет на поле. Не будет такого, что из-за своих амбиций я не поставлю его в состав.

— Был ли он оштрафован?

— Тогда и меня надо оштрафовать, потому что у нас была взаимная перепалка. Еще раз скажу, что в здоровом коллективе это вполне нормальная ситуация. Нельзя избегать таких. Надо выговорить то, что есть на душе, и идти дальше. Никаких обид у нас нет. И штрафов нет. Это был выплеск эмоций, нормальная ситуация. Муса, как и все остальные футболисты готовится, к матчу.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля. Начало игры в Москве — в 22.05. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Арсенал».