УНИКС оштрафован на 45 тыс. евро за нарушение финансового фейр-плей

БК УНИКС был оштрафован правлением баскетбольной Евролиги. Казанский клуб вынужден заплатить 45 тыс. евро за нарушение финансового фейр-плей. Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги.

УНИКС наказан за распределение бюджетных ассигнований на зарплату игрокам в размере, превышающем 65% от общих расходов клуба во время участия команды в сезоне 2016/17 Евролиги.

В правилах финансовой стабильности и честной игры, одобренных всеми клубами, указаны параметры расходов и бюджетных ассигнований, которые призваны сбалансировать и укрепить клубные финансы для обеспечения долгосрочной стабильности и обеспечить справедливую конкуренцию между ними.

В прошлом сезоне УНИКС не сумел пробиться в плей-офф Евролиги, заняв по итогам регулярного чемпионата предпоследнее место.