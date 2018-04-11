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УНИКС оштрафован на 45 тыс. евро за нарушение финансового фейр-плей
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УНИКС оштрафован на 45 тыс. евро за нарушение финансового фейр-плей 

SPORT24.ru 1 час назад
БК УНИКС был оштрафован правлением баскетбольной Евролиги. Казанский клуб вынужден заплатить 45 тыс. евро за нарушение финансового фейр-плей. Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги.
УНИКС наказан за распределение бюджетных ассигнований на зарплату игрокам в размере, превышающем 65% от общих расходов клуба во время участия команды в сезоне 2016/17 Евролиги.
В правилах финансовой стабильности и честной игры, одобренных всеми клубами, указаны параметры расходов и бюджетных ассигнований, которые призваны сбалансировать и укрепить клубные финансы для обеспечения долгосрочной стабильности и обеспечить справедливую конкуренцию между ними.
В прошлом сезоне УНИКС не сумел пробиться в плей-офф Евролиги, заняв по итогам регулярного чемпионата предпоследнее место.
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