Дмитрий Гунько: Не стоило доводить дело до такой нервной концовки

— Хочу поздравить нашу команду с победой. Ребята — молодцы! Мы ожидали, что матч, как обычно, будет непростым. Изучали игру «Томи» и знали, что она предпочитает силовой футбол. Начали неважно, долго раскачивались. Из-за этого были проблемы в опорной зоне: наши футболисты не всегда успевали за соперниками. Но когда перестроились, у чужих ворот стали возникать моменты, два из которых мы реализовали. Во втором тайме следовало лучше распоряжаться мячом в быстрых атаках и не доводить дело до такой нервной концовки. А почему она получилась именно такой, вполне объяснимо: очки очень нужны были и нам, и соперникам, — сказал специалист.