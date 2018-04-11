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Дмитрий Гунько: Не стоило доводить дело до такой нервной концовки
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Дмитрий Гунько: Не стоило доводить дело до такой нервной концовки 

Советский спорт 1 час назад
— Хочу поздравить нашу команду с победой. Ребята — молодцы! Мы ожидали, что матч, как обычно, будет непростым. Изучали игру «Томи» и знали, что она предпочитает силовой футбол. Начали неважно, долго раскачивались. Из-за этого были проблемы в опорной зоне: наши футболисты не всегда успевали за соперниками. Но когда перестроились, у чужих ворот стали возникать моменты, два из которых мы реализовали. Во втором тайме следовало лучше распоряжаться мячом в быстрых атаках и не доводить дело до такой нервной концовки. А почему она получилась именно такой, вполне объяснимо: очки очень нужны были и нам, и соперникам, — сказал специалист.
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