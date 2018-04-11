Лучшие комментарии читателей: Погребняк, «Спартак», Манчини

Евро для Погребняка, новые претензии Манчини и крики Черчесова — в лучших комментариях читателей «Чемпионата».

Кришито: верю, что «Зенит» выиграет восемь последних матчей

LM89: — Кришито: верю в «Зенит», но ставлю на «Локо». Оланаре: если бы «Амкар» продал игру «Локомотиву», разве мы выиграли бы?

maxs27: — Это был ход конём. «Спартак» обыграл «Тосно» и сократил отставание от «Локомотива» до двух очков

M116RUS: — Я в психа превращусь после таких матчей «Спартака», у меня жена меньше крови пьёт. Ибрагимович: болельщики хотели Златана, я дал им Златана

prometheuss: — Партнёры Златана прыгали обниматься после его гола, как щенята на матёрого волка.

Черчесов: давайте уважать то, что у нас есть, и делать это сильнее

artemkapustin1990g: — Даже сам главный тренер говорит про наших футболистов сборной «это». Черчесов: Шевченко сказал мне много интересного про сборную Саудовской Аравии

panchovilla: — Шевченко: В общем, Стасон, давай быстренько по существу. Вам хана, отвечаю. Пока. Гришин: Каккоев сыроват для основы, но радует, что Манчини подпускает молодёжь

cherenok85: — Манчини по-русски не понимает. Подумал, что Кокорин выздоровел.

max-rublev: — А потом весь матч недоумевал, почему он играет в защите. Широков: не заметно, что Манчини работает над проблемами

alloniron: — Манчини работает только над катышками на шарфе. Павлюченко — Галицкому: могу возглавить «Краснодар»

pravilniy-muzhik: — Галицкий — Павлюченко: мы вам перезвоним. Селюк: обвинение Траоре в подлоге — лживый вброс и шантаж

yanveselov: — Селюк скрутил как на девятке спидометр и продал Траоре. ФИФА может не допустить Ибрагимовича к участию в ЧМ-2018

vaskatraktorist: — Скорее Ибрагимович может не допустить ФИФА к чемпионату мира. Роналду — первый игрок в истории ЛЧ, который забивал в 10 играх подряд

flow: — Только и может на всяких «Ювентусах» в каких-то плей-офф стату набивать. Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тыс. рублей

alfar: — Пока я эту новость читал, Смолов больше чем 60 тыс. руб. заработал. «Он марсианин». Как мир отреагировал на чудо-гол Роналду

marrat: — Дзюба тоже из другой планеты. Правда, судя по всему, на той планете вообще не играют в футбол. Солистка группы «Серебро» поставила деньги на победу «Спартака» в РФПЛ

revognah: — Похоже, Спартаку в этом сезоне достанется серебро. ЦСКА впервые проиграл матч, в котором отличился Головин revognah: — ЦСКА впервые проиграл матч, в котором Рэмзи и Ляказетт сделали по дублю. Буффон записал видеообращение к Глушакову и подарил ему свою футболку diman19801980: — «Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок для тебя. Надеюсь, подарок тебя порадует. Пока-пока! И да, спасибо за самогон!»

Манчини: в большинстве матчей линия нападения «Зенита» просто отсутствует kpmed: — Манчини: Купите мне Месси и Роналду, и так уж и быть, я, наверное, выиграю вашу РФПЛ. СМИ: Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии tzar88: — Манчини после непопадания на Евро-2020: мне не купили футболистов, которых я просил. Матюшенко: Погребняк не испортил бы картины в сборной России monzi: — То что уже испорчено, испортить нельзя. Погребняк: отец сегодня увидел дубль в моём исполнении — вот это чудеса

panchovilla: — Погребняк забил! Воистину забил!

Черчесов: мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз igor-arh: — … А потом стали заходить ребята и я взял себя в руки, успокоился) Полузащитник «Тосно» Мирзов: отбил пятку на морозе, сейчас играю через боль azamatfcm: Пятка болит у Резиуана © Силкин: на месте Гончаренко отвёз бы Мусу в аэропорт и дал под зад shutup: — И крикнул бы: лети, Мусаааа! Погребняк получит от «Динамо» € 750 тыс. за незаконное увольнение dr-peshorin: — Евро как вовремя для Павла подрос.