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«Спартак» — «Тосно». Матч рассудит бригада Романа Галимова
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«Спартак» — «Тосно». Матч рассудит бригада Романа Галимова 

Советский спорт 1 час назад
Главным арбитром встречи станет Роман Галимов, помогать ему будут Арам Петросян и Александр Богданов.
Напомним, матч пройдет 18 апреля в Москве и начнется в 18:30.
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