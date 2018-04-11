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«Спартак» — «Тосно». Матч рассудит бригада Романа Галимова
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«Спартак» — «Тосно». Матч рассудит бригада Романа Галимова
Советский спорт
1 час назад
Комментарии
Главным арбитром встречи станет
Роман Галимов
, помогать ему будут
Арам Петросян
и
Александр Богданов
.
Напомним, матч пройдет 18 апреля в Москве и начнется в 18:30.
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