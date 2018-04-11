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«Вау… Серьезно?». Что хотел сказать Салах?
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«Вау… Серьезно?». Что хотел сказать Салах? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал загадочный твит. В своем Твиттере форвард написал всего два слова: «Вау… Серьезно?».
Wooooooow really?
— Mohamed Salah (@22mosalah) 11 апреля 2018 г.
Мнения болельщиков о смысле сообщения египтянина разделились. Одни предположили, что он так запоздало отреагировал на сенсационную победу «Ромы» над «Барселоной» во вчерашнем матче Лиги чемпионов (3:0).
Другие высказали более правдоподобную версию: недоумение Салаха могло быть связано с решением руководства премьер-лиги засчитать еще один гол форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну. Первый мяч в матче против «Стоук Сити» (2:1) был сперва записан на Кристиана Эриксена, но сегодня был переписан на Кейна. В бомбардирской гонке Кейн — главный преследователь Салаха (26 голов против 29).
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