«Вау… Серьезно?». Что хотел сказать Салах?

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал загадочный твит. В своем Твиттере форвард написал всего два слова: «Вау… Серьезно?».

Wooooooow really?

— Mohamed Salah (@22mosalah) 11 апреля 2018 г.

Мнения болельщиков о смысле сообщения египтянина разделились. Одни предположили, что он так запоздало отреагировал на сенсационную победу «Ромы» над «Барселоной» во вчерашнем матче Лиги чемпионов (3:0).