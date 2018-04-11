Игрок «Зенита» рассказал о нелегком выборе между «Реалом» и «Ювентусом»

Паредес рассказал, что у него есть предложения от туринского «Ювентуса» и мадридского "Реала"

"У меня много друзей в Турине, но сейчас я должен сосредоточиться на финальной части чемпионата России. Никогда не знаешь, что может произойти в конце сезона.

Интерес таких клубов, как «Ювентус» и «Реал», это нечто особенное, но я стараюсь жить с этим спокойно и не отвлекаться.

После чемпионата мира я приму решение, но выбирать между «Ювентусом» и «Реалом» непросто. Это был бы трудный выбор для меня, я должен увидеть оба предложения, а затем выбирать.

Сейчас я должен работать и играть хорошо, иначе рискую потерять интерес этих двух великих клубов", — сказал Паредес.